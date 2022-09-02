Надо брать: Apple Watch Series 7 за 24 тысячи рублей

Если вы владелец Apple Watch Series 5 или более раннего поколения, то самое время обновиться до Apple Watch Series 7. Часы умеют измерять уровень кислорода в крови, пульс, а также делать ЭКГ.

При этом если сделать заказ через Joom можно заметно сэкономить около 10 тысяч рублей.

Стоимость Apple Watch Series 7 на 41 мм составляет всего 24 500 рублей, а более старшую версию на 45 мм можно забрать за 27 тысяч рублей. Продавец из Китая, а доставка идёт от 2 недель до месяца.

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