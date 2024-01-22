Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 3: достойный премиум

Сейчас, чтобы найти хорошие наушники, приходится перелопатить множество магазинов. Однако по-настоящему качественные TWS-наушники действительно сложно найти. Несмотря на это, они все-таки существуют. Сегодня обсудим HUAWEI FreeBuds Pro 3 и рассмотрим все их плюсы и минусы.

Характеристики HUAWEI FreeBuds Pro 3

Модель: FreeBuds Pro 3 (T0018)

Поддерживаемые кодеки: AAC, L2HC, LDAC, SBC, HWA

Подключение: Bluetooth 5.2

Микрофон: есть

Активное шумоподавление (ANC): есть

Прозрачный режим: есть

Диапазон частот: от 14 до 48000 Гц

Время работы: 6,5 часов

Время работы с зарядным кейсом: 31 час

Степень защиты: IP54

Цена на момент обзора: 18 999 ₽

Комплект поставки

Наушники уже в привычной коробке белого цвета. Что внутри:

Наушники с кейсом

Кабель USB-C

Насадки трёх размеров в цвет корпуса — XS, S и L

Документация

Всё упаковано надежно, изготовлено из плотного картона, а наименование продукта выполнено тиснением золотого цвета.

Дизайн и удобство

Начну с внешнего вида наушников. На первый взгляд, он практически не отличается от предыдущего поколения, однако все же внесены существенные изменения. И, вероятно, это стало к лучшему.

Корпус наушников глянцевый и следы от пальцев появляются довольно легко. Однако, при ношении они абсолютно незаметны и легко стираются без каких-либо проблем, поскольку теперь вся навигация сосредоточена на сенсорной поверхности каждого наушника. Облегчает управление, небольшая выемка под палец, избегая необходимости искать сенсоры по всему корпусу.

Благодаря классическому дизайну наушников HUAWEI FreeBuds Pro 3 они обеспечивают комфортное ношение в ушах на длительный срок. Я провел в них около 7 часов в пути и не почувствовал дискомфорта. В течение этого времени слушал музыку и смотрел фильмы.

Как управлять FreeBuds Pro 3: Поставить на паузу или ответить на звонок — сдавить ножку двумя пальцами;

Включить шумоподавление или режим прозрачности — сдавить ножку на 2-3 секунду;

Регулировка громкости — провести по ножке вверх или вниз.

Каждый наушник обладает тремя микрофона. Один для голосовой связи, два других для активного шумоподавления.

Каждый наушник обладает тремя микрофона. Один для голосовой связи, два других для активного шумоподавления.

Встроенная система шумоподавления в FreeBuds Pro 3 действительно впечатляет. В пути я практически не слышал окружающих шумов. Согласно заявлению производителя, отличное шумоподавление достигается в FreeBuds Pro 3 за счет ИИ, который отслеживает посторонние звуки с помощью трех микрофонов. При необходимости всегда можно было переключиться на режим прозрачности и общаться, не снимая наушники.

Единственное, что может вызывать раздражение в процессе переключения – это голосовое оповещение на английском языке. Для меня более предпочтительным вариантом был бы простой звуковой сигнал, но это всего лишь мои придирки.

Кейс

Кейс приятный на ощупь и весьма практичен из-за матового покрытия. Это в сотни раз лучше, чем глянец, который буквально царапается об воздух. На задней части размещено зеркало с логотипом, собирающее все возможные отпечатки пальцев. Несмотря на это, оно устойчиво к царапинам и во время тестирования никак не пострадало. Но, отдам должное, выглядит стильно, дорого и солидно. Девушкам будет особенно удобно, если они забыли косметическое зеркало, а парням – поправить прическу.

На передней части кейса разместился световой индикатор, а внизу расположены порт USB Type-C и три отверстия со встроенными динамиками. Последнее сделано на тот случай, если кейс потерялся где-то в доме и его можно будет найти по звуку. Однако эта функция, возможно, удобна, но в России она недоступна. Когда-нибудь, заработает, а пока – нет. Динамики есть, но звука нет.

Когда я говорил о качестве сборки, у меня нет никаких претензий. Ничего не люфтит, не гремит и не скрипит. Магниты крепко удерживают наушники, а углубления в кейсе не позволяют им куда-либо перемещаться.

Подключение

Если использовать FreeBuds Pro 3 с другими устройствами от HUAWEI, то они автоматически видят наушники, достаточно открыть крышку кейса. Аналогичное действие я смог наблюдать на ноутбуке HUAWEI MateBook E Go под управлением Windows 11.

Если подключить к айфону или любому другому смартфону, то всё будет работать без каких-либо проблем. В том числе сенсоры и переключение различных режимов.

Кроме того, имеется очень удобная функция мультипойнт. Через приложение можно добавить до 10 устройств, однако одновременно подключиться можно только к двум. В целом переключение между гаджетами происходит без проблем в соответствии с установленными приоритетами. Например, если вы играете в игру на Steam Deck и поступает звонок на телефон, то наушники мгновенно переключаются на звонок.

Звук

В наушниках заявлена поддержка стандартных кодеков SBC и AAC, а также более продвинутого HWA (Hi-Res Wireless Audio) – конкурента LDAC от HUAWEI. С их активацией могут возникнуть небольшие трудности в момент подключения, ведь для их включения нужно зайти в фирменное приложение Huawei AI Life и только там выполнить отдельное переключение на нужный кодек. Также через приложение происходит обновление прошивки, назначение действий и многое другое.

Каждый наушник FreeBuds Pro 3 оснащён двумя излучателями, в том числе 11-миллиметровым низкочастотным. Не вдаваясь в глубокие технические подробности, звук выдаётся достойным — плотный бас, высокая детализация на всех частотах. Также в этом помогает тройной адаптивный эквалайзер, который способен подстраивать звук под окружающие условия.

Наушники будут выдавать отличное звучание на каждом смартфоне. Но опять же, если у вас iPhone, то готовьтесь довольствоваться только кодеком AAC с битрейтом 320 Кбит/с. Если у вас Android — открывается возможность слушать треки в оригинальном качестве.

В целом со звуком нет никаких проблем. Отсутствуют «заикания», обрывы и другие неприятные вещи. Задержек при просмотре видео или в играх замечено не было. Однако, если включить более продвинутые кодеки, то иногда звук может отставать от картинки в AAA-шутерах.

Сколько держат заряд

В заявленных характеристиках HUAWEI FreeBuds Pro 3 могут беспрерывно проработать около 7 часов. Если добавить подзарядку от кейса, то показатель доходит до 31 часа.

По факту, наушники в режиме прослушивания музыки 1-2 часа в день и разговоров по телефону могут проработать неделю. Для обычного сценария использования вполне достаточно.

Вся зарядка происходит при помощи комплектного кабеля USB-C. Также есть поддержка беспроводной зарядки или смартфона с реверсивной зарядкой. Последний вариант самый медленный.

В итоге

TWS-наушники HUAWEI FreeBuds Pro 3 вышли весьма удачно. Тут присутствуют более «продвинутые» кодеки, отличная работа встроенных микрофонов для передачи звука, а также замечательно реализованный «шумодав». То, что может отпугнуть покупателя — это ценник. Однако учитывая, что это флагманские наушники и они по количеству функций явно превосходят AirPods Pro 2, как по качеству звука, так и по работе шумоподавления.

Если у вас еще нет FreeBuds Pro 2, то третье поколение станет идеальным выбором. В случае наличия предыдущей версии, вам следует подумать, что для вас важнее: деньги или новые функции.

valentin Плюсы Отличный звук

Дизайн и качество

Удобное управление

Матовый корпус кейса

Наличие мультипоинта Недостатки Глянцевый корпус наушников