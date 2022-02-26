Что случится, если Россию отключат от системы SWIFT

В связи с напряжённой ситуацией в мире, всё больше новостей появляется о возможном отключении России от Swift. Объясняем, почему это плохо.

Если коротко, то Swift является международной системой для межбанковских платежей. С её помощью можно быстро обмениваться данными о переводах средств, платежах и обмене ценными бумагами. Соответственно, отправить деньги за границу станет куда сложнее.

Отключение от системы сильно ударит по экономике. Если будет введена санкция, то предполагается, произойдёт нарушение цепочек поставок, рост цен на импорт и замедление финансовых потоков. Кроме того, аналитики заявляют, что доллар и евро могут снова обновить рекорды. Не исключено, что из-за отключения Swift зарубежные банки и компании откажутся работать и сотрудничать с российским бизнесом.

В итоге отключение Swift скажется на всем населении. Банковскими картами можно будет расплачиваться, но Visa и Mastercard, вероятно, будут работать с перебоями. Для таких случаев в России есть собственная платёжная система и карты «Мир». Однако эксперты отмечают, что система не сможет работать с международными провайдерами, но закроет потребности внутреннего трафика.

Отключение России от Swift скажется на Западе. РФ интегрирована в мировую экономику, а блокировка Swift может привести к дестабилизации финансовых рынков. Особо отмечается, что система под контролем частных кооперативов из 10 центробанков развитых стран, а они крайне против превращения Swift в политический инструмент для давления и прочих вещей.

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