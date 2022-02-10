В российский прокат вышел фильм «Смерть на Ниле» по одноименной книге Агаты Кристи. В качестве главного героя выступает Эркюль Пуаро, гениальный детектив. Его играет Кеннет Брана, он же является режиссером этой картины и первой части «Убийство в восточном экспрессе».

Фильм практически не изменил сюжет оригинального произведения. Были введены два героя и добавлена линия гомосексуальных отношений. Но в целом, это та же Агата Кристи с небольшими доработками.

В самом начале зрителей ждет черно-белый эпизод с военными воспоминаниями Пуаро. И уже тут становится понятно, что слово «любовь» будет фигурировать весь фильм. Так и есть. Следующий эпизод рассказывает нам о любовном треугольнике, а дальше все действия происходят в Египте.

Внимание сразу приковывает красивая картинка: масштабные пейзажи Египта, изысканные интерьеры и потрясающие костюмы. Нет-нет, да самому захочется оказаться в 30х годах прошлого века. Конкретно, в буржуазной тусовке на катере посреди Нила. Если бы еще можно было оказаться в той же компании, что и в фильме: Галь Гадот играет одну из ключевых ролей — молодую миллионершу, Арми Хаммер — ее мужа, а Эмма Маккей (из «Полового воспитания») еще одно звено любовного треугольника. И выглядит она там просто потрясающе.

Про «Смерть на Ниле» можно сказать, что это классический британский детектив. Если честно, догадаться кто убийца было не так уж и тяжело. Но это не значит, что фильм не стоит внимания. Да, интриги не хватает, особенно, если вы поклонник сериалов про расследования. Но в целом, этот фильм будет хорошим поводом отвлечься от плохих мыслей и провести пару часов в кино. Особенно, учитывая красоту картинки — сплошное эстетическое наслаждение.

Подписывайтесь на The GEEK в Telegram, в VK и обязательно в Instagram.