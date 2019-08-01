Зарядная станция AirPower появилась на живом фото
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Новости

Зарядная станция AirPower появилась на живом фото

Известный инсайдер Джон Проссер опубликовал изображение работающего прототипа AirPower. Похоже, купертиновцы все-таки выпустят фирменную зарядную станцию и, возможно, скоро.

Сообщается, что устройство носит кодовый номер C68 и сейчас его тестируют дома несколько сотрудников компании. Зарядка получила USB-C и процессор A11. Этот чип необходим станции для перераспределения энергии на зарядные катушки и регулирования температуры.

Джон Проссер также отметил, что у нового прототипа добавилась поддержка Apple Watch и больше нет проблем с перегревом.

Тем, кто устал ждать перевыпуск AirPower, советуем обратить внимание на всевозможные аналоги от других популярных компаний. Например, смотрите тут.

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