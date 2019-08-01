Ёмкость батареи Xiaomi Mi 10 Pro Plus – 2250 мА·ч, всего их будет две

Нынешние аккумуляторы почти достигли своего предела, потому производители всё чаще обращаются к другим решениям. К примеру — увеличение количество собственно батарей. Подобный подход применяется в некоторых игровых смартфонах, в том же Lenovo Legion Duel.

И вот теперь в сертификационных документах TUV Rheinland появилась аккумуляторная батарея ёмкостью 2250 мА·ч, которая относится к бренду Mi. Источник утверждает, что два таких аккумулятора будут утановлены внутри Mi 10 Pro Plus.

Новинке приписывают зарядный блок мощностью 100 или 120 Вт, так что использование раздельных батарей оправданно. Ведь таким образом можно ускорить процесс зарядки.

Помимо этого, новый флагман может получить дисплей AMOLED с кадровой частотой 120 Гц, 48-мегапиксельную основную камеру и SoC Snapdragon 865 (по другим данным – MediaTek Dimensity 1000+).

Почему в качестве процессора не указана версия Snapdragon 865 Plus — неизвестно. Также не указаны объёмы оперативной и постоянной памяти. Неизвестной остаётся и цена, но она явно будет зависеть от чипсета.

Предполагается, что анонс Mi 10 Pro Plus состоится 11 августа, то есть уже на будущей неделе.