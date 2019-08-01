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Новости

Ёмкость батареи Xiaomi Mi 10 Pro Plus – 2250 мА·ч, всего их будет две

Нынешние аккумуляторы почти достигли своего предела, потому производители всё чаще обращаются к другим решениям. К примеру — увеличение количество собственно батарей. Подобный подход применяется в некоторых игровых смартфонах, в том же Lenovo Legion Duel.

И вот теперь в сертификационных документах TUV Rheinland появилась аккумуляторная батарея ёмкостью 2250 мА·ч, которая относится к бренду Mi. Источник утверждает, что два таких аккумулятора будут утановлены внутри Mi 10 Pro Plus.

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Новинке приписывают зарядный блок мощностью 100 или 120 Вт, так что использование раздельных батарей оправданно. Ведь таким образом можно ускорить процесс зарядки.

Помимо этого, новый флагман может получить дисплей AMOLED с кадровой частотой 120 Гц, 48-мегапиксельную основную камеру и SoC Snapdragon 865 (по другим данным – MediaTek Dimensity 1000+).

Почему в качестве процессора не указана версия Snapdragon 865 Plus — неизвестно. Также не указаны объёмы оперативной и постоянной памяти. Неизвестной остаётся и цена, но она явно будет зависеть от чипсета.

Предполагается, что анонс Mi 10 Pro Plus состоится 11 августа, то есть уже на будущей неделе.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
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