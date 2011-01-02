Vivo объявила о скидках в рамках акции «Черная пятница»

Vivo в честь международной акции «Черной пятницы» продлила скидки на смартфоны бренда. Распродажа продлится до 23 ноября на самые популярные модели. Специальные предложения будут действовать на смартфоны: X50 Серии, V20 Серии, V17, V17 Neo, Y30, Y20, Y19, Y11, Y1s, Y91C.

Модель V20, оснащенную 44 Мп селфи-камерой с aвтофокусом, можно приобрести по цене 26 990 рублей (вместо 29 990 рублей). Смартфон vivo V20 SE с 48 Мп основной камерой, 16 Мп фронтальной камерой с ночным режимом для селфи и быстрой зарядкой FlashCharge 33 в продаже по цене 19 990 рублей (вместо 21 990 рублей).

Новая стоимость устройства Y20 с батареей на 5000 мАч составит 12 490 рублей (вместо 13 990 рублей), а Y1s обойдётся в 7 990 рублей (вместо 8 490 рублей).

Остальные смартфоны по скидке:

vivo X50 Pro составит 59 990 рублей (вместо 64 990 рублей)

vivo X50 – 39 990 рублей (вместо 44 990 рублей)

vivo V17 Neo – 15 990 рублей (вместо 17 990 рублей)

vivo Y30 – 12 990 рублей (вместо 14 990 рублей)

vivo Y11 – 8 990 рублей (вместо 9 990 рублей)

Более подробная информация в официальном интернет-магазине vivo.