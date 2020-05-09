В Steam нашли упоминание Half‑Life 2: Remastered

Энтузиасты нашли в базе данных SteamDB упоминание игры Half-Life 2: Remastered. Однако пользователи считают, что это всего лишь наименование любительской модификации, а не разработка ремастера Half-Life 2 от Valve.

По данным базы, размер Half-Life 2: Remastered составляет около 18 ГБ, а после последнего обновления у игры появился ярлык с изображением.

Дата выхода Half-Life 2: Remastered остаётся неизвестной.

Оригинальная Half-Life 2 вышла в ноябре 2004 году на PC, PlayStation 3, Xbox и Xbox 360. Это та самая редкая игра, которая набрала у различных игровых изданий от 95 до 100 баллов, а также получила множество премий в различных номинациях.