В России стартовали продажи нового iPhone SE

Недавно компания Apple представила ожидаемый многими смартфон iPhone SE 2020 года. Все ждали старта продаж и вот эта пора наступила. На данный момент iPhone SE второго поколения доступен как в России, так и в других 40 странах. Те, кто уже успел приобрести девайс – пользуются им в свое удовольствие. Те же, кто еще не успел его приобрести или пока только раздумывает над целесообразностью покупки, смотрит обзоры ведущих блогеров, которые высказывают свое мнение о гаджете, который уже в сети прозвали «доступным блокбастером».

Не удивительно, что это «доступный блокбастер», ведь он несмотря на свою относительную дешевизну (как для Apple), оснащен флагманским чипсетом A13 Bionic, который используется в нынешнем поколении топов от компании. Есть и некоторая ностальгия по более ранним моделям. Речь ведется о рамках вокруг дисплея, причем на нижней мы видим круглую кнопку «Домой» и встроенный в нее дактилоскопический сканер.

На рынке появится iPhone SE 2 в трех цветовых исполнениях: стандартных белой и черной, а также красной, часть доходов от продаж которой будут переданы на борьбу с COVID-19. Аппарат получит 64, 128 и 256 ГБ ПЗУ. Поэтому и стоимость будет варьироваться в зависимости от памяти и в России составит 40, 45 и 54 тыс. рублей. В США же девайс с такими же объемами памяти оценен в 400, 450 и 550 долларов.

Что касается комплекта поставки, то в него входят проводные наушники EarPods, подключаемые через разъем Lightning, кабель-переходник Lightning/USB, а также зарядное устройство, мощностью 5 Вт. И еще один бонус от Apple – это годовая бесплатная подписка на Apple TV. То есть в течение года обладатели iPhone SE 2020 года будут бесплатно смотреть фильмы, сериалы и прочие программы.