В России появятся вьетнамские умные телевизоров

Вьетнамский бренд VinSmart объявил о выходе пяти моделей Smart TV под управлением Android TV.

В первое поколение смарт-телевизором входит 2 линейки – KD и KE. Отличия в двух типах подсветки: Direct LED и Edge LED. Базовая модель оснащается 43-дюймовым дисплеем, а самая топовая имеет экран на 55 дюймов.

Вся линейка получила жидкокристаллическими IPS-дисплей с разрешением 4К Ultra HD и поддержкой HDR10. Частота обновления составляет всего 60 Гц.

Список моделей Vsmart TV:

KD6600 (Android TV 43” 4K, HDR, IPS, DLED)

KD6800 (Android TV 50” 4K, HDR, IPS, DLED)

KD6800 (Android TV 55” 4K, HDR, IPS, DLED)

KE8100 (Android TV 49” 4K, HDR, IPS, ELED)

KE8500 (Android TV 55” 4K, HDR, IPS, ELED)

Новинки оснащены поддержкой Airplay и Chromecast, поэтому есть возможность транслировать контент со смартфона на базе iOS или Android.

В России Vsmart TV появятся в первом полугодии 2020 года, точные сроки поставки и цены объявят позже.