В России начались продажи MacBook Air 2020

В России стартовали продажи новых MacBook Air. Сделать заказ новинки можно в официальном онлайн-магазине Apple.
Стоимость базовой комплектации с процессором Intel Core i3 и встроенной памятью на 256 ГБ, начинается от 89 тысяч рублей. Ноутбук получил новую клавиатуру с механизмом “ножницы”, которая пришла на замену многострадальной “бабочки”. Последнюю часто критиковали за быстрый износ, залипание клавиш и невозможность нормально набирать текст.
Топовая комплектация MacBook Air с процессором Intel Core i7, 16 ГБ ОЗУ и SSD-накопителем на 2 ТБ обойдётся в 215 тысяч рублей.
Доставлять ноутбуки первым заказчикам начнут с 9 по 16 апреля.
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