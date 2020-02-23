В России начались продажи MacBook Air 2020

В России стартовали продажи новых MacBook Air. Сделать заказ новинки можно в официальном онлайн-магазине Apple.

Стоимость базовой комплектации с процессором Intel Core i3 и встроенной памятью на 256 ГБ, начинается от 89 тысяч рублей. Ноутбук получил новую клавиатуру с механизмом “ножницы”, которая пришла на замену многострадальной “бабочки”. Последнюю часто критиковали за быстрый износ, залипание клавиш и невозможность нормально набирать текст.

Топовая комплектация MacBook Air с процессором Intel Core i7, 16 ГБ ОЗУ и SSD-накопителем на 2 ТБ обойдётся в 215 тысяч рублей.

Доставлять ноутбуки первым заказчикам начнут с 9 по 16 апреля.