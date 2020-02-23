В России начались продажи MacBook Air 2020
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

В России начались продажи MacBook Air 2020

В России стартовали продажи новых MacBook Air. Сделать заказ новинки можно в официальном онлайн-магазине Apple.

Стоимость базовой комплектации с процессором Intel Core i3 и встроенной памятью на 256 ГБ, начинается от 89 тысяч рублей. Ноутбук получил новую клавиатуру с механизмом “ножницы”, которая пришла на замену многострадальной “бабочки”. Последнюю часто критиковали за быстрый износ, залипание клавиш и невозможность нормально набирать текст.

  • Apple Macbook

Топовая комплектация MacBook Air с процессором Intel Core i7, 16 ГБ ОЗУ и SSD-накопителем на 2 ТБ обойдётся в 215 тысяч рублей.

Доставлять ноутбуки первым заказчикам начнут с 9 по 16 апреля.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram
Богдан Дегтярев

Богдан Дегтярев

Пишу про технологии и жизнь. Работаю на Mac, в руках держу Android.

Комментарии

Нашли ошибку в тексте?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить