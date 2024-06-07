В App Store появилась очередная подделка Сбербанка

В мобильном магазине App Store появилось фейковое приложение Сбербанка под названием «Сбер: Твой Онлайн Банк». Не смотря на заявление об официальности в описании, оно явно таким не является — подтвердили в поддержке самого банка. Тем более разработчики решили не просто создать вредоносный клон, а еще и требовать деньги за его использование.

Интересно, что совсем недавно подобный прецедент уже был — в апреле этого года, да еще и с тем же Сбербанком. До этого также появлялись копии известных приложений: ВТБ и Тинькофф (который теперь носит название Т-Банк). Как заявляют в МВД России, подобные подделки нужны в первую очередь для кражи личных данных.