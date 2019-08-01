Утечка показывает, что iPhone 12 Pro Max получит батарею более 4000 мА·ч

Ресурс MyDrivers сообщает, что в базах данных корейского и китайского регуляторов обнаружились упоминания аккумулятора A2389. Маркировка указывает на его принадлежность к компании Apple и, скорее всего, новинка предназначена для iPhone.

Однако самым интересным здесь является ёмкость, которая составляет 4380 мА·ч. Это уже вполне «на уровне», такой показатель соответствует решениям на базе Android. Предполагается, что такой аккумулятор будет устанавливаться в самый крупный и дорогой смартфон линейки — iPhone 12 Pro Max.

Правда, по другим данным, в этой модели будет батарея меньшей ёмкости — 3687 мА·ч. На данный момент точно неизвестно, какие именно параметры системы питания получит новинка, однако при наличии модема с поддержкой 5G, уместно было бы не экономить на ёмкости.

Эти смартфоны должны показать уже нынешней осенью, тогда будут озвучены все их характеристики. Если информация верна, то iPhone 12 Pro Max может стать рекордсменом по автономности и, наконец, решить основную проблему смартфонов из Купертино — маломощные аккумуляторы.

Отметим, что ранее мы писали о появившихся фотографиях нового мобильного процессора Apple — модели A14, который будет использоваться во всех смартфонах нового семейства.