У Apple заканчиваются iPhone для замены по гарантии

Компания Apple уже приучила своих пользователей к гарантийному и качественному ремонту смартфонов, в том числе и сильно поврежденных. Не так давно, эта процедура была быстрой и непринужденной. Сейчас же все изменилось. Недавно в сети появились слухи, будто бы производитель предупредил работников из службы технической поддержки в своих магазинах о том, что запасные части, предназначенные для ремонта iPhone подходят к концу.

Что бы это могло означать? К сожалению, лишь одно. Во-первых, ремонт может затянуться с пары дней, до нескольких недель. Во-вторых, особенно пострадавшие смартфоны могут быть вообще не отремонтированы или заменены на новые по гарантии, так как запчастей для этих целей может не оказаться на складах. Эта информация касается как сервисных центров, так и Apple Store.

Если говорить о причинах дефицита и ограничениях в поставке запчастей, то по всей видимости, они связаны с коронавирусом. Сейчас главным поставщиком запчастей для устройств Apple является компания Foxconn. Ожидается, что возвращение к нормальному режиму работы состоится не ранее конца марта этого года. Пока же всем владельцам iPhone нужно поаккуратнее обращаться со своим девайсом во избежание поломки.