Сегодня Apple может представить новые Apple Watch и iPad Air

Сегодня Apple может выпустить новую модель Apple Watch и обновлённый iPad Air. Такая информация появилась у инсайдера Джона Проссера. По его данным полноценной презентации новых продуктов не будет, Apple выпустит только пресс-релиз для СМИ и добавит новые позиции в фирменный интернет-магазин.

Новые устройства получат небольшие изменения в сравнении с прошлыми моделями, а также будут работать на последней версии iOS, которая недавно стала доступна всем пользователям Apple Watch и iPad Air.

Кроме того, появление новых Apple Watch, подтверждает и тот факт, что из интернет-магазина Apple для США, Китая и Японии, исчезли Apple Watch Series 5.

Также по информации инсайдеров, точную дату презентации других продуктов, корпорация уже объявит на этой неделе. На ней традиционно представят новое поколение iPhone.