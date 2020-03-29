Самый дорогой смартфон представлен в Китае

Начались официальные предпродажи телефонов китайского бренда 8848. Новый флагманский смартфон 8848 Titanium M6 5G работает на новейшем процессоре Qualcomm Snapdragon 865.

Он получил встроенный накопитель UFS 3.0 и быструю оперативную память LPDDR5. Емкость аккумулятора составила 4380 мАч, а также есть поддержка беспроводной зарядки и Wi-Fi 6.

Основной экран относительно небольшой, всего 6 дюймов по диагонали. На задней панели расположился круглый экран размером 1,19 дюйма. Вокруг него размещены объективы 3х камер и вспышка. Главная камера обладает разрешением в 108 МП и поддерживает съемку видео в 4K.

Главной фишкой устройства является его дизайн и материалы, из которых он изготовлен. Эксперты говорят, что большой спрос на Titanium M6 5G очень сомнителен, ведь аппарат с такими же характеристиками можно купить гораздо дешевле.

Сообщается, что 8848 Titanium M6 будет доступен в 11 вариантах. Самый простой из них с 8/256 ГБ памяти в оформление из титанового сплава и кожи обойдется в 2990 юаней или 1800 долларов. Помимо этого есть варианты телефонов с сапфирами, бриллиантами, крокодильей кожей цвета “глубокий космический синий” и позолоченным титановым сплавом.