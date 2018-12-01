Samsung Galaxy M41 приписывают батарею на 6800 мА·ч
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Новости

Samsung Galaxy M41 приписывают батарею на 6800 мА·ч

Появились новые данные о смартфоне Samsung Galaxy M41, которому приписывают неплохие спецификации. Утверждается, что новинка получит аккумулятор ёмкостью 6800 мА·ч. Данные об этом появились на китайском сертификационном сайте 3C (China Compulsory Certificate).

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Также новинка, как утверждается, должна получить 6,67-дюймовый дисплей OLED с разрешением 2340 × 1080 пикселей и вырезом для фронтальной камеры.

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Другие спецификации не сообщаются, однако здесь наблюдается некоторая путаница. Суть в том, что ранее СМИ утверждали, что вместо Galaxy M41 Samsung решила выпустить смартфон Galaxy M51. Ему приписывают процессор Snapdragon 662/675 или Snapdragon 720, 8 ГБ ОЗУ и накопитель на 128 ГБ.

Важно отметить, что M41 приписывают 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти. Пока неясно, является ли это ошибкой или компания планирует заменить «сорок первую» модель «пятьдесят первой». В любом случае, это смартфон, если он выйдет будет самым ёмким аккумулятором на рынке. А использование процессора Snapdragon вместо фирменного Exynos позволит увеличить производительность. Кроме того, по слухам, новинка получит неплохую основную камеру.

Дата выхода пока не уточняется.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
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