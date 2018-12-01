Samsung Galaxy M41 приписывают батарею на 6800 мА·ч

Появились новые данные о смартфоне Samsung Galaxy M41, которому приписывают неплохие спецификации. Утверждается, что новинка получит аккумулятор ёмкостью 6800 мА·ч. Данные об этом появились на китайском сертификационном сайте 3C (China Compulsory Certificate).

Также новинка, как утверждается, должна получить 6,67-дюймовый дисплей OLED с разрешением 2340 × 1080 пикселей и вырезом для фронтальной камеры.

Другие спецификации не сообщаются, однако здесь наблюдается некоторая путаница. Суть в том, что ранее СМИ утверждали, что вместо Galaxy M41 Samsung решила выпустить смартфон Galaxy M51. Ему приписывают процессор Snapdragon 662/675 или Snapdragon 720, 8 ГБ ОЗУ и накопитель на 128 ГБ.

Важно отметить, что M41 приписывают 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти. Пока неясно, является ли это ошибкой или компания планирует заменить «сорок первую» модель «пятьдесят первой». В любом случае, это смартфон, если он выйдет будет самым ёмким аккумулятором на рынке. А использование процессора Snapdragon вместо фирменного Exynos позволит увеличить производительность. Кроме того, по слухам, новинка получит неплохую основную камеру.

Дата выхода пока не уточняется.