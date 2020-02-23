Рельсы между мирами: анонсирована необычная «выживалка» Voidtrain

Российская студия Nearga опубликовала анонсирующий трейлер новой игры в жанре симулятора выживания под названием Voidtrain. Она любопытна тем, что играть предстоит за механиков поезда, который перемещается между мирами с помощью громадных порталов. Издателем игры выступит HypeTrain Digital.

Судя по видео, игрокам предстоит путешествовать по мирам не только на железной махине, но и на своих двоих, попутно собирая ресурсы и отбиваясь от врагов. А в их числе есть как местная фауна, так и вооружённые противники.

Также отмечается, что в разных мирах могут быть разные физические условия. Например, в одном из миров нет гравитации.

К сожалению, пока что мало что можно сказать о сюжете игры, потому неясно, как поезд оказался межпространственным, кто, куда и зачем его ведёт, и так далее. Сама игра должна выйти осенью 2020 года, однако точных сроков пока что нет.

Отмечается, что поезд можно модернизировать по ходу действия, улучшая его характеристики, заменяя двигатели, добавляя вагоны и так далее. Также заявлено, что каждое путешествие обещает быть уникальным.

Цена игры пока что не уточняется.