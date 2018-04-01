Программист показал на видео работающую PlayStation 5
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Новости

Программист показал на видео работающую PlayStation 5

Шум вокруг будущей консоли PlayStation 5 не утихает. В интернете активно размещают фотографии, рендеры и различные домыслы. В этот раз, один из пользователей 9gag демонстрирует видео с запуском PS5.

На видео демонстрируется загрузочный экран PlayStation 5, а рядом виднеется сама консоль в обычном корпусе, который демонстрировал один из тысячи рендеров.

Ps5 1

Однако видео похоже на фейк из-за странного набора звуков (щелканье мыши и стандартного звука нажатия консоли). Кроме того, на самом экране скорее всего демонстрируется переделанный эмулятор PS4, который пытаются выдать за PlayStation 5. Также стоит отметить, что по всей видимости автор ролика программист, который в своей работе использует метод утёнка и проделать такой трюк ему не составляет никакого труда.

Выход PlayStation 5 ожидается в конце 2020 года.

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