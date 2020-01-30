Появилось изображение первых умных часов Oppo

Вице-президент Oppo Брайан Шен опубликовал в китайской соц.сети первое изображение умных часов компании. Только не думайте, что это Apple Watch.

Особо не вглядываясь в изображение, можно понять, что часы очень (безумно) дизайном напоминают аналогичное устройство от Apple. На боковой грани только отсутствует колесо для прокрутки Digital Crown. На этом месте расположена дополнительная кнопка, назначение которой пока что неизвестно.

Между кнопками видно отверстие, которое может служить микрофоном. Если это подтвердится, то пользователи смогут звонить напрямую с часов, исключая из этой цепочки смартфон. Однако, пока не ясно есть ли в устройстве слот для SIM-карты.

Oppo обещает представить свои первые умные часы на выставке MWC 2020, которая пройдет в Барселоне в конце февраля.