Полноразмерные наушники Huawei FreeBuds Studio выйдут вместе с Mate 40

По всей видимости Huawei решила действовать на опережение Apple и официально анонсировала полноразмерные наушники Huawei FreeBuds Studio. Это означает переход компании в категорию наушников студийного уровня. Однако более подробно о них расскажут на презентации смартфонов Mate 40, которая должна состояться 22 октября.

Ранее изображения наушников были замечены в приложении AI Life. Теперь всё слухи и домыслы ушли на второй план, ведь Huawei официально объявила дату запуска наушников.

Изображения наушников FreeBuds Studio демонстрируют черный дизайн с кожей на чашках и оголовье. Ожидается, что они будут работать с чипом Kirin A1, а также иметь поддержку Bluetooth 5.1 или Bluetooth 5.2. Кроме того, ожидается появление активного шумоподавления.

К сожалению, на данный момент компания не разглашает какие-либо дополнительные сведения об этих наушниках, а упомянутые выше характеристики являются лишь предположениями. Таким образом, нам придется дождаться официального запуска.