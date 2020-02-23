Показан первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Показан первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Студия GSC Game World неожиданно для всех продемонстрировала первый скриншот из будущего S.T.A.L.K.E.R. 2. Приурочено такое событие в честь 13 дня рождения «Тени Чернобыля».

Это — первый взгляд на S.T.A.L.K.E.R. 2. Важный, но не единственный подарок для вас в 2020 году.

Отметили в GSC Game World

Каких-либо других подробностей больше нет. Также остаётся неизвестным на каких платформах и когда именно состоится выход игры.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram

Комментарии

Нашли ошибку в тексте?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить