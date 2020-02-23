Показан первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Студия GSC Game World неожиданно для всех продемонстрировала первый скриншот из будущего S.T.A.L.K.E.R. 2. Приурочено такое событие в честь 13 дня рождения «Тени Чернобыля».

Это — первый взгляд на S.T.A.L.K.E.R. 2. Важный, но не единственный подарок для вас в 2020 году. Отметили в GSC Game World

Каких-либо других подробностей больше нет. Также остаётся неизвестным на каких платформах и когда именно состоится выход игры.