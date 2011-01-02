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Новости

Перекупщики в России предлагают PS5 за 130 тысяч рублей

До выхода PS5 в России остаётся почти неделя, но перекупщики не дремлют. На «Авито» появились предложения приобрести новую консоль по весьма неприличной цене — вплоть до 130 тысяч рублей (Красноярск).

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Само собой, есть и более «бюджетные» варианты по 100 тысяч рублей. Все — из Москвы. При том, что рекомендованная цена составляет 46 999 рублей за PS5 с приводом 37 999 рублей за версию без привода.

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При этом есть и откровенный обман. Некоторые предлагают консоль за смешные 24 тысячи.

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То же самое происходит и с Xbox Series X. Правда, там цены достигают «всего лишь» 75 тысяч рублей.

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Таким образом, возможностей переплатить или вовсе потерять деньги довольно много. Лучше уж дождаться официальных продаж.

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Источник:
The GEEK
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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