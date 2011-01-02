Перекупщики в России предлагают PS5 за 130 тысяч рублей

До выхода PS5 в России остаётся почти неделя, но перекупщики не дремлют. На «Авито» появились предложения приобрести новую консоль по весьма неприличной цене — вплоть до 130 тысяч рублей (Красноярск).
Само собой, есть и более «бюджетные» варианты по 100 тысяч рублей. Все — из Москвы. При том, что рекомендованная цена составляет 46 999 рублей за PS5 с приводом 37 999 рублей за версию без привода.
При этом есть и откровенный обман. Некоторые предлагают консоль за смешные 24 тысячи.
То же самое происходит и с Xbox Series X. Правда, там цены достигают «всего лишь» 75 тысяч рублей.
Таким образом, возможностей переплатить или вовсе потерять деньги довольно много. Лучше уж дождаться официальных продаж.
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