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Новости

PayPal начал поддерживать криптовалюту

PayPal объявил о запуске поддержки криптовалюты внутри кошелька. Через крупнейших электронный кошелёк можно приобрести биткоин, а также Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin. Кроме того, можно хранить и продавать криптовалюту. Для этого не нужно создавать отдельный кошелёк, так как все средства будут храниться на счете PayPal. Покупка криптовалюты максимально простая, все деньги будут списывать со счёта или банковской карты пользователя.

Однако, криптовалюта в PayPal доступна только в США. Сервис планирует расширение на другие рынки во второй половине 2021 года. Будет ли в нём Россия – пока неизвестно. В этом году PayPal отключил внутренние переводы в РФ.

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Источник:
The Verge
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