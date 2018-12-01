Опубликованы первые «живые фото» Galaxy Note20 Ultra
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Новости

Опубликованы первые «живые фото» Galaxy Note20 Ultra

Ещё одна утечка пришла из твиттера. Пользователь jimmyIsPromo опубликовал несколько реальных фото будущего флагмана Samsung Galaxy Note20 Ultra. Судя по всему, это предсерийный прототип, который соответствует более ранним утечкам.

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Внешне новинка похожа на Galaxy Note10 Plus. Различия минимальны — тоньше стала верхняя рамка, а вырез для фронтальной камеры — меньше по диаметру. А вот изогнутый экран и прямоугольный дизайн остались прежними.

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Новинка оснащена четвертной основной камерой. Предполагается, что верхний объектив скрывает модуль Samsung Isocell на 50 МП. Нижний же, как предполагается, оснащён «перископом», как у Galaxy S20 Ultra. Также там можно рассмотреть сенсор глубины для AR-приложений. Подобная схема была у Galaxy Note10 Plus.

Отметим, что новинке приписывают экран с частотой обновления в 120 Гц и тонкими рамками, а также процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Презентация Note20 должна состояться в августе, там же, как ожидается, покажут беспроводные наушники Galaxy Beans и «умные» часы Galaxy Watch3.

Данных о сроках выхода на рынок и ценах нового флагманского смартфона пока нет, однако очевидно, что дешёвой новинка не будет.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
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