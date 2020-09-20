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Новости

Надо брать: iPhone 11 по скидки в 10 тысяч рублей

Перед грядущим анонсом iPhone 12 официальный интернет-магазин Связного на площадке Tmail, решил не ждать презентации новинки и сразу начал продавать iPhone 11 со скидкой в 10 тысяч рублей. Вместо 59 990 рублей, смартфон на 64 ГБ можно взять всего за 49 990 рублей. Достаточно выгодная покупка.

Для того чтобы приобрести iPhone 11, нужно выбрать цвет смартфона и во время оформления покупки применить промокод SVZHIT5000. Однако стоит поторопиться, акция продлится до 17 сентября.

Купить iPhone 11 64 ГБ
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Валентин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

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