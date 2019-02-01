Надо брать: iPhone 11 на 64 и 128 ГБ со скидкой на Tmall

Совсем скоро Apple представит новую серию iPhone 12, но, а пока флагманы готовятся к выходу, продавцы предлагают приятные скидки на текущее поколения.

На площадке Tmail в продаже появились iPhone 11 со скидкой до 9 тысяч рублей. На выбор доступно множество расцветок и версии на 64 и 128 ГБ. Модели официальные для России, а это значит, что с гарантией и SIM-картами никаких проблем не будет.

Для получения скидки до 5 тысяч рублей нужно при оформлении заказа применить промокод ZZCL5000. Со скидкой iPhone 11 на 64 ГБ получится за 50 990 рублей, а версия на 128 ГБ выйдет в 55 990 рублей. Значительно дешевле, чем сейчас предлагается на рынке. Доставка осуществляется с России и бесплатно.