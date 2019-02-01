Надо брать: Honor 20S со скидкой в 6 тысяч рублей
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Надо брать: Honor 20S со скидкой в 6 тысяч рублей

В официальном магазине Мегафон на площадке Tmail можно приобрести среднебюджетный смартфон Honor 20S. Сейчас аппарат можно взять за 13 990 рублей, а его обычная стоимость составляет 19 990 рублей.

Honor 20S обладает градиентным корпусом с металлической рамкой, большим дисплеем, процессором Kirin 710 и 6 ГБ оперативной памяти.

Для прослушивания музыки через наушники есть стандартный разъём, а для бесконтактной оплаты предусмотрен модуль NFC. Также есть поддержка быстрой 18 Вт зарядки.

Чтобы приобрести Honor 20S за 13 990 рублей, нужно использовать купон со страницы товара и применить промокод ZZCL1500. Доставка из России. Акция продлится до 31 июля.

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