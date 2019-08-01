Надо брать: гибридные умные-часы Xiaomi Mijia Quartz

Если вам надоели умные-часы с бесконечными дисплеями и подзарядками, то доступные кварцевые часы от дочернего бренда Xiaomi станут хорошей альтернативой. Сейчас их можно заказать на AliExpress всего за 2 390 рублей.

К плюсам Xiaomi Mijia Quartz можно отнести простой дизайн, качественную сборку и управление через фирменное приложение Mijia. Часы умеют считать шаги, вибрировать при звонках или уведомлениях, а также обладают защитой от воды и пыли. Ожидать от них чего-то большего явно не стоит.

Устройство совместимо со смартфонами под управлением Android 4.4 или iOS 7.0 и выше. Время работы от одной батарейки около 6 месяцев.

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