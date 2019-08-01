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Новости

Надо брать: домашняя камера YI 1080p за 1600 рублей

К началу учебного года бренд YI подготовил хорошие скидки на домашние Wi-Fi камеры. Например, камера YI 1080p Home Camera предлагается всего за 1600 рублей, вместо обычных 4 и 5 тысяч рублей.

  • Yi Cam 2

Камера работает от Wi-Fi и поддерживает изображение в разрешении 1080p, а значит все детали будут видны чётко. Устройство имеет встроенный динамик с микрофоном, поддержку ночного видения, разъём для microSD и магнит на ножке для крепления на металлическую поверхность.

  • Yi App

Управление камерой происходит через фирменное приложение YI Home, которое позволяет наблюдать за домом в прямом эфире. Кроме того, камера оснащена детектор движения, а при появлении какого-либо объекта в объективе, пользователю придёт уведомление на смартфон.

Купить Wi-Fi YI 1080p Home Camera можно сейчас всего за 1600 рублей с бесплатной доставкой из России.

Купить YI 1080p Home Camera
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