Надо брать: AirPods Pro со скидкой в 4000 рублей
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Надо брать: AirPods Pro со скидкой в 4000 рублей

Марафон щедрости продолжается. Поэтому если давно хотели наушники от Apple, то сейчас отличная возможность. На площадке Tmail можно приобрести AirPods Pro со скидкой в 4000 рублей и вместо 19 990 рублей получить стоимость 15 990 рублей, гораздо ниже, чем у других официальных ритейлеров.

Наушники сертифицированы, имеют активное шумоподавление, удобные накладки для ушей, акселерометр распознавания движения и речи. Также наушники защищены от пота и воды по стандарту IPX 4.

Чтобы получить AirPods за 15 990 рублей, нужно применить купон продавца и промокод: ZZCL2000. Отличная возможность сэкономить.

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