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Новости

Надо брать: AirPods 2 за 9 490 рублей

Tmail продолжает радовать скидками и в этот раз под акцию попали беспроводные наушники AirPods 2. Прелесть ещё и в том, что товар сертифицированный и имеет официальную гарантию, а также бесплатную доставку по всей России.

AirPods являются одними из лучших наушников по соотношению цены и качества. Кроме того, гарнитура отлично себя чувствует при подключении к Android, поэтому ими можно спокойно пользоваться и не переживать о несовместимости.

Для получения скидки нужно воспользоваться купоном продавца на странице товара и применить промокод ZZCL100. Итоговая стоимость составит 9 490 рублей.

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