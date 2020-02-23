На фото показали iPhone 12 Pro без челки
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Новости

На фото показали iPhone 12 Pro без челки

Появились фотографии якобы нового iPhone 12 Pro. Сообщается, что снимки опубликовал бывший сотрудник Apple, которого уволили за нарушение коммерческой тайны.

На фото красуется смартфон, которого лишили пресловутой чёлки. Нечто похожее было на рендерах. Уже давно ходят слухи, что Apple сделает это, но в новом поколении айфонов.

  • Iphone 12 1
  • Iphone 12

Сзади расположилась основная камера с дополнительной четвёртой ToF-камерой для измерения глубины сцены.

Анонс iPhone 12 должен произойти уже в сентябре текущего года, но из-за коронавируса дата презентации может измениться.

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