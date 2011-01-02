macOS Big Sur стала доступна для загрузки

Новейшая версия ОС macOS Big Sur — стала доступна пользователям Mac в формате бесплатного обновления. В Big Sur появился новый интерфейс и представлено множество улучшений основных приложений, в том числе Safari, Сообщений и Карт, а также новые функции защиты конфиденциальности.

Система macOS Big Sur на самом глубоком уровне интегрирована с чипом Apple M1 на новом 13‑дюймовом MacBook Pro, а также новых MacBook Air и Mac mini.





Значки в панели Dock теперь ещё лучше соответствуют единой экосистеме Apple, но по‑прежнему сохранили уникальный стиль Mac.

Встроенный браузер Safari теперь составляет отчёт о конфиденциальности со списком всех трекеров, которым браузер не позволил отслеживать действия пользователя на сайтах. Новые инструменты, такие как сверка с данными утечек, помогают гарантировать безопасность ваших паролей — при этом данные учётных записей не раскрываются никому, в том числе Apple.

Операционная система macOS Big Sur доступна уже сегодня в формате бесплатного программного обновления.