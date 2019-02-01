MacBook на процессоре ARM может стать самым дешёвым ноутбуком Apple

Совсем скоро Apple может представить новый MacBook на основе собственного процессора ARM. Об этом свидетельствуют множество утечек от различных источников, поэтому нет никаких сомнений в скорой премьере.

Один из инсайдеров на днях решил поделиться характеристиками грядущего MacBook. По его данным устройство получит 12-дюймовый дисплей с разрешением Retina, 8/16 ГБ ОЗУ и SSD на 256/1ТБ. Встроенная камера Facetime HD получит разрешение 720p. Для подзарядки и подключения дополнительных аксессуаров будет использоваться один порт USB Type-C. Довольно странная информация, но в ноутбуке может использоваться многострадальная клавиатура с механизмом «бабочка» 4-го поколения.

MacBook

Apple Silicon

RAM 8GB,16GB

SSD 256GB,512GB,(1TB)

12” Retina Display

15hr~20hr battery life

720p Facetime HD Camera

Single USB-C port

About 2 ponds

4th gen Butterfly Keyboard

$849~(For Students: $799~) — Komiya (@komiya_kj) August 29, 2020

На выбор будут доступны следующие цвета: серебро, золото и тёмно-серый. При этом, стоимость такого MacBook будет начинаться от 850 долларов США.

Если данные подтвердятся, то новый MacBook станет самым доступным ноутбуком Apple. Сейчас эту нишу занимает обновленный MacBook Air на 13-дюймов. Его минимальная стоимость составляет 999 долларов.