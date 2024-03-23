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Как поделиться своим местоположением через Telegram

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Валентин Снежин сегодня в 16:16

Используя Telegram, вы всегда можете быстро поделиться своим текущим местоположением и транслировать его в режиме реального времени.

Как включить трансляцию

  1. Откройте Telegram, зайдите в свой чат (например, с семьей) или выберите пользователя, с которым вы хотите поделиться местоположением.
  2. Справа на экране нажмите на иконку «Скрепка»
  3. В выпадающем меню выберите «Геопозиция»
  4. Выберите «Транслировать мою геопозицию»
  5. Укажите продолжительность трансляции вашего местоположения – от 15 минут до 8 часов.
  6. Нажмите «Поделиться»

Теперь ваш собеседник сможет видеть ваше текущее положение. Если он также включит трансляцию своей геопозиции, на карте будет отображаться расстояние между вами.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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