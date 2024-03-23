Как поделиться своим местоположением через Telegram

Используя Telegram, вы всегда можете быстро поделиться своим текущим местоположением и транслировать его в режиме реального времени.

Как включить трансляцию

Откройте Telegram, зайдите в свой чат (например, с семьей) или выберите пользователя, с которым вы хотите поделиться местоположением. Справа на экране нажмите на иконку «Скрепка» В выпадающем меню выберите «Геопозиция» Выберите «Транслировать мою геопозицию» Укажите продолжительность трансляции вашего местоположения – от 15 минут до 8 часов. Нажмите «Поделиться»

Теперь ваш собеседник сможет видеть ваше текущее положение. Если он также включит трансляцию своей геопозиции, на карте будет отображаться расстояние между вами.