Как поделиться своим местоположением через Telegram

Используя Telegram, вы всегда можете быстро поделиться своим текущим местоположением и транслировать его в режиме реального времени.
Как включить трансляцию
- Откройте Telegram, зайдите в свой чат (например, с семьей) или выберите пользователя, с которым вы хотите поделиться местоположением.
- Справа на экране нажмите на иконку «Скрепка»
- В выпадающем меню выберите «Геопозиция»
- Выберите «Транслировать мою геопозицию»
- Укажите продолжительность трансляции вашего местоположения – от 15 минут до 8 часов.
- Нажмите «Поделиться»
Теперь ваш собеседник сможет видеть ваше текущее положение. Если он также включит трансляцию своей геопозиции, на карте будет отображаться расстояние между вами.