Раскрыт объём оперативной памяти и ёмкость аккумулятора iPhone SE 2020

Новый iPhone SE уже негласно признан народным смартфонов. Он получил корпус, камеру, дисплей от iPhone 8 и процессор от iPhone 11 Pro. Как обычно, Apple не раскрыла характеристики оперативной памяти и объём аккумулятора, но уже сейчас она стала известной.

По информации зарубежных источников, новый iPhone SE обладает 3 ГБ оперативной памяти, что на один гигабайт меньше, чем в iPhone 11. Но это навряд ли скажется на производительности смартфона. Кроме того, новинка получила аккумулятор на скромные 1812 мАч. Этого должно хватить на 8 часов умеренного использования.

Новый iPhone SE в России обойдётся в 39 990 рублей. Он получил устаревший IPS-дисплей и старый корпус, но имеет защиту от воды по стандарту IP67, беспроводную зарядку и функции, которых даже нет в iPhone XR или iPhone XS.