iPhone 13 появился на первом рендере
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Новости

iPhone 13 появился на первом рендере

До выхода iPhone 12 осталось еще месяцев так девять. Но эта информация не смущает инсайдеров — они уже активно создают рендеры следующего флагманского iPhone 2021.

Известный дизайнер Бен Гескин опубликовал концепт смартфона iPhone 13 в своих социальных сетях. Он приписал устройству 6,7-дюймовый MicroLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Будущий айфон избавился от остатков “челки”, зато приобрел встроенный отпечаток пальцев.

Iphone 13

Также Бен Гескин предположил, что iPhone 13 лишиться Lightning и будет заряжаться только с помощью беспроводной технологии. На этот счет уже давно ходят слухи.

Обычно этому инсайдеру удается угадывать дизайн новинок. Но пока что говорить о точности предположений, действительно, рано. Остается только ждать, для начала iPhone 12.

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