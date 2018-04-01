Intel Core i3-10320 оказался мощнее Core i7-7700

Неанонсированный процессор Core i3-10320, который должен стать одним из линейки настольных CPU Comet Lake, «засветился» в бенчмарке 3DMark. По характеристикам модель сильно похожа на i7-7700.

Судя по тестам Core i3-10320 оснащается 4 ядрами и имеет поддержку многопоточности. Стандартная частота составляет 3,7 ГГц с возможностью разгона до 4,3 ГГц. Аналогичные параметры имеет i7-7700, но всего на 100 МГц ниже.

В сравнительных тестах новый Core i3-10320 опережает Core i7-7700 практически на 9%. Реальная разница между ними по производительности минимальная – всего 7%. Е

сли новый Core i3-10320 будет поставляться по адекватной стоимости, то станет весьма неплохим предложением на рынке.