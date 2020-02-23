Huawei P40 Pro показали на реальных снимках
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Huawei P40 Pro показали на реальных снимках

Релиз флагманского смартфона Huawei P40 Pro уже совсем близко. На сайте Slashleaks опубликовали первые реальные фотографии смартфона, кроме фронтальной части. Стоит заметить, что на фотографиях представлен прототип с кодовыми названиями Polarie и Blink, которые будут заменены на Huawei и соответственно Leica.

Основная камер имеет вертикальное расположение с тремя датчиками. Прямоугольная камера будет перископической. Также рядом располагается два сенсора и светодиодная вспышка.

  • Huawei P40 Pro Prototype 1
  • Huawei P40 Pro Prototype
  • Huawei P40 Pro Prototype 3
  • Huawei P40 Pro Prototype 2

По слухам в основной камере будет пять датчиков изображения от Leica c главным сенсором на 52 МП. Кроме того, камера с перископом будет оснащаться 10-кратным оптическим зумом.

Предварительные данные говорят о наличии в Huawei P40 Pro процессора Kirin 990, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти для хранения данных.

Релиз линейки Huawei P40 и P40 Pro запланирован на 26 марта 2020 года.

Вчера Huawei представила первый девайс из новой линейки – Huawei P40 Lite, однако он мало чем отличается от прошлогоднего Nova 6 SE.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram

Комментарии

Нашли ошибку в тексте?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить