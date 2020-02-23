Huawei P40 Pro показали на реальных снимках

Релиз флагманского смартфона Huawei P40 Pro уже совсем близко. На сайте Slashleaks опубликовали первые реальные фотографии смартфона, кроме фронтальной части. Стоит заметить, что на фотографиях представлен прототип с кодовыми названиями Polarie и Blink, которые будут заменены на Huawei и соответственно Leica.

Основная камер имеет вертикальное расположение с тремя датчиками. Прямоугольная камера будет перископической. Также рядом располагается два сенсора и светодиодная вспышка.

По слухам в основной камере будет пять датчиков изображения от Leica c главным сенсором на 52 МП. Кроме того, камера с перископом будет оснащаться 10-кратным оптическим зумом.

Предварительные данные говорят о наличии в Huawei P40 Pro процессора Kirin 990, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти для хранения данных.

Релиз линейки Huawei P40 и P40 Pro запланирован на 26 марта 2020 года.

Вчера Huawei представила первый девайс из новой линейки – Huawei P40 Lite, однако он мало чем отличается от прошлогоднего Nova 6 SE.