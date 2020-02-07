Huawei объявила о скидках к 14 февраля

HUAWEI объявила о начале скидок и спецпредложений в официальном интернет-магазине. В рамках акции, приуроченной ко Дню святого Валентина, покупатели будут предлагаться устройства HUAWEI со скидками до 14 000 рублей. Акция стартует 7 февраля и продлится до 13 февраля.

Специально к празднику HUAWEI подготовила подарочные наборы со скидками. Например, при покупке комплекта, в который входят две пары наушников HUAWEI FreeBuds 3, пользователи получат скидку 20% на оба устройства. Аналогичное предложение будет действовать на покупку двух умных часов HUAWEI Watch GT 2.

Скриншот с официального интернет-магазина Huawei

Покупка комплекта, состоящего из смартфона HUAWEI P30 Pro, в том числе в дымчатом лавандовом оттенке, и умных часов Watch GT 2, даст право на получение скидки 20% на носимый аксессуар.

Модель HUAWEI P30 Pro можно будет приобрести на 14 000 рублей дешевле и получить фирменный чехол в подарок.

В рамках акции специальные цены будут действовать на смартфоны, планшеты, наушники и носимые устройства.

Ранее компания объявила о выходе в России специальной версии беспроводных наушников и флагманского смартфона Huawei P30.