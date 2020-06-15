Геймерский смартфон ASUS ROG Phone 3 готовится к выходу в Европе

Игровой смартфон ASUS ROG Phone 3 должен дебютировать летом, хотя точных сроков пока нет. Но, как следует из базы данных Евразийской экономической комиссии, новинка скоро выйдет в Европе.

Там зарегистрирована модель ZS661KS, а также подтверждены данные об объёмах ОЗУ. Утверждается, что будут представлены модели на 8 и 12 ГБ. Ранее смартфон уже фигурировал в базе данных бенчмарка Geekbench и в публичной информации организации Wi-Fi Alliance. Таким образом, невыясненным остаётся только вопрос цены.

Что касается спецификаций, то новинка получит топовый процессор Snapdragon 865 и будет функционировать под управлением операционной системы Android 10.

Кроме того, сетевые источники приписывают смартфону батарею ёмкостью 5800 мА·ч и экран диагональю 6,59 дюйма. Разрешение, тип и частота дисплея не уточняются, но вряд ли последний показатель составит менее 120 Гц.

ASUS ROG Phone 3, как следует из названия, станет преемником ROG Phone 2 и ознаменует собой третье поколение игровых смартфонов. При этом, кардинальных изменений в дизайне и возможностях у него, скорее всего, не будет.