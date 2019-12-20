Будущие iPhone могут лишиться оптической стабилизации

Осенью уходящего года Apple внедрила во всю линейку iPhone 11 ультраширокую камеру и значительно улучшила её качество, чтобы составлять конкуренцию другим компаниям. Но к сожалению сделать революцию в мобильной фотографии не удалось, ведь у других производителей уже давно есть все новые функции iPhone.

Похоже, что Apple не собирается сдаваться в этой войне и по сообщению некоторых источников работает над совершенно новым продуктом, который выведет мобильную съёмку на новый уровень.

Также сообщается об отказе корпорации от оптической стабилизации изображения (OIS) в будущих айфонах. Во-первых OIS предполагает компромиссы в конструкции линз, которые могут повлиять на качество изображения. Во-вторых убрав OIS из камер, Apple может гарантировать, что каждый объектив способен обеспечить наилучшее возможное качество. Подобная технология уже применяется в профессиональных “зеркалках”. Главным плюсом станет то, что систему можно будет использоваться во всех камерах устройства. Кроме того, можно будет делать ночную съёмку звезд с большой выдержкой без размытия в движении. Также сообщается об отказе корпорации от оптической стабилизации изображения (OIS) в будущих айфонах. Во-первых OIS предполагает компромиссы в конструкции линз, которые могут повлиять на качество изображения.

Пока всё это только догадки и слухи зарубежных журналистов, но Apple может сделать многое, чтобы вернуть ажиотаж вокруг айфонов. Например, запустит собственные спутники для создания собственной связи.