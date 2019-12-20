Будущие iPhone могут лишиться оптической стабилизации
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Будущие iPhone могут лишиться оптической стабилизации

Осенью уходящего года Apple внедрила во всю линейку iPhone 11 ультраширокую камеру и значительно улучшила её качество, чтобы составлять конкуренцию другим компаниям. Но к сожалению сделать революцию в мобильной фотографии не удалось, ведь у других производителей уже давно есть все новые функции iPhone.

Похоже, что Apple не собирается сдаваться в этой войне и по сообщению некоторых источников работает над совершенно новым продуктом, который выведет мобильную съёмку на новый уровень.

Iphone 11 Camera

Также сообщается об отказе корпорации от оптической стабилизации изображения (OIS) в будущих айфонах. Во-первых OIS предполагает компромиссы в конструкции линз, которые могут повлиять на качество изображения. Во-вторых убрав OIS из камер, Apple может гарантировать, что каждый объектив способен обеспечить наилучшее возможное качество. Подобная технология уже применяется в профессиональных “зеркалках”. Главным плюсом станет то, что систему можно будет использоваться во всех камерах устройства. Кроме того, можно будет делать ночную съёмку звезд с большой выдержкой без размытия в движении. Также сообщается об отказе корпорации от оптической стабилизации изображения (OIS) в будущих айфонах. Во-первых OIS предполагает компромиссы в конструкции линз, которые могут повлиять на качество изображения.

Пока всё это только догадки и слухи зарубежных журналистов, но Apple может сделать многое, чтобы вернуть ажиотаж вокруг айфонов. Например, запустит собственные спутники для создания собственной связи.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram
-

Комментарии

Нашли ошибку в тексте?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить