Блогер прикрутил к скейтборду колёсики от Mac Pro за 70 000 рублей

Совсем недавно Apple представила колёсики для Mac Pro за 70 тысяч рублей. За такую сумму можно приобрести новый iPhone 11. С чем связана такая стоимость до сих пор остаётся загадкой.

Нашлись и блогеры, которые ради популярности и просмотров использовали колёсики не по назначению. Например, прикрутили их к доске для скейтборда и попробовали прокатиться. В итоге сделать этого не удалось, потому что они колёсики крутятся на 360 градусов. Не помогла даже установка подвески для предотвращения поворотов колес, случайные развороты продолжались.

Что из этого получилось можно посмотреть ниже.

Расскажите в комментариях, как вам такой скейтборд?