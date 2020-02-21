Apple премирует сотрудников, которые приступят к работе немедленно
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Новости

Apple премирует сотрудников, которые приступят к работе немедленно

Завод Foxconn, который является ключевым по производству iPhone, возобновляет работу. Он расположен в городе Чжэнчжоу в китайской провинции Хэнань, где коронавирус позакрывал не одно предприятие. Период карантина сильно замедлил выпуск iPhone и, возможно, выход iPhone 9 (SE 2).

Теперь Apple чтобы нарастить темпы, набирает новых сотрудников. В этой сложной ситуации компания решила смотивировать их премией. Те кандидаты, которые готовы приступить к работе в срочном порядке, получат по 5250 юаней (около $746).

К работе допускаются не все — только жители районов где коронавирус был на «безопасной» и «умеренной» стадии. Первым нужно принести только справку о состоянии здоровья, а вторым пройти обязательный 14-дневный карантин.

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