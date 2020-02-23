Анонсировала трилогия игры Mafia

Издатель 2K Games всё-таки анонсировал трилогию знаменитой игры Mafia. В официальном ролике на YouTube показаны все три главные героя из каждой части.
Mafia: Trilogy — именно такое название получил сборник. Стоит ожидать, что каждая игра будет продаваться отдельно и в виде полноценного сборника. Выход произойдёт на PlayStation 4, Xbox One и PC.
Для Mafia II: Definitive Edition открыли страницу в онлайн-магазине Microsoft с демонстрацией нового постера. Вес переиздания Mafia II занимает 43,79 гигабайта, а за его приобретение обещают дать кожаную куртку и машину Вито в новых версиях Mafia и Mafia III.
Все подробности станут известны 19 мая после 19 часов по московскому времени.
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