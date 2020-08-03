120-кратный зум флагманского Xiaomi Mi10 Ultra разочаровал первых пользователей

Популярный инсайдер Ice Universe опубликовал фотографии, сделанные на флагманский Xiaomi Mi10 Ultra. Смартфон, к слову, представили только вчера.



Слева 0,5x / Справа 1x

Фото были сделаны с одного ракурса, но с разной кратностью зума. Оказалось, что 120-кратный зум — не такой уж и повод для гордости.



Слева 5x / Справа 10x

Детализация работает при 10-кратном зуме, но когда он достигает 50 изображение начинает «плыть». При 120-кратном приближении картинка отбирает последние надежды на чудо-зум.



50х / 120x

Многие пользователи уверяют, что после приближения на 50x, устройство перестаёт делать какую-либо постобработку, а просто берет изображение и обрезает его.