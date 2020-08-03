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Новости

120-кратный зум флагманского Xiaomi Mi10 Ultra разочаровал первых пользователей

Популярный инсайдер Ice Universe опубликовал фотографии, сделанные на флагманский Xiaomi Mi10 Ultra. Смартфон, к слову, представили только вчера.

  • Mi 10 Ultra 1
  • Mi 10 Ultra 2 1
Слева 0,5x / Справа 1x

Фото были сделаны с одного ракурса, но с разной кратностью зума. Оказалось, что 120-кратный зум — не такой уж и повод для гордости.

  • Mi 10 Ultra 21
  • Mi 10 Ultra 2 2
Слева 5x / Справа 10x

Детализация работает при 10-кратном зуме, но когда он достигает 50 изображение начинает «плыть». При 120-кратном приближении картинка отбирает последние надежды на чудо-зум.

  • Mi 10 Ultra 50x
  • Mi 10 Ultra 50xx
50х / 120x

Многие пользователи уверяют, что после приближения на 50x, устройство перестаёт делать какую-либо постобработку, а просто берет изображение и обрезает его.

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