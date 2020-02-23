Уличная камера для загородного дома: виды, типы, как выбрать

За последние пару лет мода на камеры видеонаблюдения значительно выросла. Причиной стало то, что люди стали ответственно относится к своей безопасности и сохранности своего имущества. Ежегодно появляется все больше и больше техники этого сегмента, но в связи с развивающимися технологиями, у каждой камеры есть индивидуальные особенности, характеристики и функции, которые подходят к любым сферам жизни.

Выделяют два вида системы видеонаблюдения: уличные и внутренние. Первые позволяют контролировать происходящее снаружи помещения. Вторые справляются с задачами, касающимися охраны дома изнутри или офисного помещения.

В свою очередь уличная камера видеонаблюдения обладает прочной защитой от внешних факторов, пыле- и водонепроницаемостью, с надежным креплением, которое позволяет не беспокоиться о сохранности техники. Существуют три классификации по их внешнему виду:

Цилиндрические

Из названия сразу понятна форма и внешний вид устройства. Камера большая и без крепления, ее длина составляет от 8 до 30 см. На современном рынке представлено безграничное разнообразие камер с цилиндрическим корпусом.

Купольные

Из-за стеклянного купола у такой камеры высокая устойчивость к внешним факторам, разбить ее практически невозможно. Одно из главных преимуществ таких камер состоит в том, что они способны записывать происходящее в панорамном режиме съемки, а также у них есть возможность заменить до 4-х обычных камер наблюдения.

Кубические

Такие камеры способны охватить небольшую территорию, поэтому их необходимо прятать под навесом или за стеклом. Частым случаем такого типа камер являются видеорегистраторы.

Качество картинки на экране способна изменяться в зависимости от выбранного канала передачи информации: цифрового или аналоговой, тоже самое применимо и к камерам. Цифровые устройства имеют сейчас множество вариантов передачи беспроводного сигнала благодаря современным технологиям. Однако невысокая стоимость и лёгкость установки все-таки остаются преимуществом аналоговых устройств, сигнал которых проходит через провода и стремительно портит качество съемки.

Цифровые каналы передачи информации: радиоканальные, технология с использованием Wi-Fi.

Радиоканальные устройства используют для передачи радиоволны, которые имеют четкую картинку, но у такого способа передачи информации отсутствует высокая степень защиты видеоматериалов. По этой причине злоумышленникам достаточно просто подключиться к сигналу и украсть данные. Преимуществом таких камер является возможность быстрой установки – их необходимо лишь подключить к сети питания.

Технология с использованием Wi-Fi является наиболее распространенной. Скорость передачи информации зависит от количества подключенных устройств к модему сети. Такие камеры легки в креплении и установке. Они часто используются на стадионах, в торговых центрах или для охраны загородного дома.

Особой от представленных на рынке камер стоит новинка от YI Technology, производителя системы видеонаблюдения, Kami Wire-Free.

Камера легко подключается к домашней сети Wi-Fi посредством QR-кода, имеет режим ночного видения и другие функции, которые доступны через мобильное приложение для iOS и Android. Также она оснащена широкоугольным объективом с углом обзора 140°, который снимает видео в формате Full HD. Камера самостоятельно обнаружит подозрительные звуки и движения, отправив на телефон автоматическое уведомление. Записи хранятся на карте microSD или в облаке Kami.

Внутри Kami Wire-Free установлены четыре аккумуляторные батарейки, которые заряжаются с помощью входящего в комплект поставки зарядного устройства. Время автономной работы камеры составляет до 6 месяцев.

Чтобы чувствовать полный контроль над происходящим вокруг необходимо правильно подобрать систему видеонаблюдения. Чтобы не ошибиться важно правильно обозначить свой запрос и ответить на несколько вопросов о желаемых функциях системы. При выборе охранной системы все функции должны соответствовать запросам не только для наружного видеонаблюдения, но и также для установки девайсов внутри помещения.