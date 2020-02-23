Уличная камера для загородного дома: виды, типы, как выбрать
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Статья

Уличная камера для загородного дома: виды, типы, как выбрать

За последние пару лет мода на камеры видеонаблюдения значительно выросла. Причиной стало то, что люди стали ответственно относится к своей безопасности и сохранности своего имущества. Ежегодно появляется все больше и больше техники этого сегмента, но в связи с развивающимися технологиями, у каждой камеры есть индивидуальные особенности, характеристики и функции, которые подходят к любым сферам жизни.

Выделяют два вида системы видеонаблюдения: уличные и внутренние. Первые позволяют контролировать происходящее снаружи помещения. Вторые справляются с задачами, касающимися охраны дома изнутри или офисного помещения.

В свою очередь уличная камера видеонаблюдения обладает прочной защитой от внешних факторов, пыле- и водонепроницаемостью, с надежным креплением, которое позволяет не беспокоиться о сохранности техники. Существуют три классификации по их внешнему виду:

Цилиндрические

Cilindcam

Из названия сразу понятна форма и внешний вид устройства. Камера большая и без крепления, ее длина составляет от 8 до 30 см. На современном рынке представлено безграничное разнообразие камер с цилиндрическим корпусом.

Купольные

Coupcam

Из-за стеклянного купола у такой камеры высокая устойчивость к внешним факторам, разбить ее практически невозможно. Одно из главных преимуществ таких камер состоит в том, что они способны записывать происходящее в панорамном режиме съемки, а также у них есть возможность заменить до 4-х обычных камер наблюдения.

Кубические

  • Kubmac

Такие камеры способны охватить небольшую территорию, поэтому их необходимо прятать под навесом или за стеклом. Частым случаем такого типа камер являются видеорегистраторы.

Качество картинки на экране способна изменяться в зависимости от выбранного канала передачи информации: цифрового или аналоговой, тоже самое применимо и к камерам. Цифровые устройства имеют сейчас множество вариантов передачи беспроводного сигнала благодаря современным технологиям. Однако невысокая стоимость и лёгкость установки все-таки остаются преимуществом аналоговых устройств, сигнал которых проходит через провода и стремительно портит качество съемки.

Цифровые каналы передачи информации: радиоканальные, технология с использованием Wi-Fi.

Радиоканальные устройства используют для передачи радиоволны, которые имеют четкую картинку, но у такого способа передачи информации отсутствует высокая степень защиты видеоматериалов. По этой причине злоумышленникам достаточно просто подключиться к сигналу и украсть данные. Преимуществом таких камер является возможность быстрой установки – их необходимо лишь подключить к сети питания.

Технология с использованием Wi-Fi является наиболее распространенной. Скорость передачи информации зависит от количества подключенных устройств к модему сети. Такие камеры легки в креплении и установке. Они часто используются на стадионах, в торговых центрах или для охраны загородного дома.

Особой от представленных на рынке камер стоит новинка от YI Technology, производителя системы видеонаблюдения, Kami Wire-Free.

  • Kami Wifi

Камера легко подключается к домашней сети Wi-Fi посредством QR-кода, имеет режим ночного видения и другие функции, которые доступны через мобильное приложение для iOS и Android. Также она оснащена широкоугольным объективом с углом обзора 140°, который снимает видео в формате Full HD. Камера самостоятельно обнаружит подозрительные звуки и движения, отправив на телефон автоматическое уведомление. Записи хранятся на карте microSD или в облаке Kami.

  • Yi Home App

Внутри Kami Wire-Free установлены четыре аккумуляторные батарейки, которые заряжаются с помощью входящего в комплект поставки зарядного устройства. Время автономной работы камеры составляет до 6 месяцев.

Чтобы чувствовать полный контроль над происходящим вокруг необходимо правильно подобрать систему видеонаблюдения. Чтобы не ошибиться важно правильно обозначить свой запрос и ответить на несколько вопросов о желаемых функциях системы. При выборе охранной системы все функции должны соответствовать запросам не только для наружного видеонаблюдения, но и также для установки девайсов внутри помещения.

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YI Technology

YI Technology

YI Technology занимается разработкой решений безопасности на основе оптических датчиков в паре с AI и многое другое.
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